Polícia Civil desarticula quadrilha que praticava golpes previdenciários no RS

A 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1ª Decor), da Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCCOR) da Polícia Civil, deflagrou nesta terça-feira (11) a segunda fase da Operação Crédito 1 Segundo, com o objetivo de desarticular associação criminosa que praticava delitos de estelionato, nas modalidades simples e majorado contra a administração pública, tendo em vista que foram identificados diversos casos em que o Banrisul figurou como vítima.



Três pessoas foram presas. Durante a manhã, foram cumpridas sete ordens judiciais pelo Poder Judiciário da Comarca de Tramandaí, consistentes na decretação de três prisões preventivas de indivíduos responsáveis pelas práticas dos crimes investigados. Também foram cumpridas ordens judiciais em residências nos municípios de Gravataí e Cachoeirinha, e em uma cela de estabelecimento prisional localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre. Também foram cumpridas outras quatro ordens judiciais de mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e no sistema prisional.

Segundo o delegado Max Otto Ritter, as investigações recaem sobre o já conhecido “golpe da portabilidade” em que a associação criminosa promove abertura de contas bancárias falsas, reencaminhando benefícios de aposentadoria para a instituição financeira vítima que, por sua vez, concedia vultosos empréstimos consignados em nome de pessoas que tinham seus dados indevidamente utilizados pela associação criminosa. O prejuízo causado ao Banrisul atinge, em apenas oito dos casos identificados, cerca de R$ 400 mil. As ordens judiciais foram cumpridas em Balneário Pinhal, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Parobé, Farroupilha, Bento Gonçalves, São Lourenço do Sul, Carlos Barbosa, Montenegro e Tubarão, em Santa Catarina.

Banrisul diz que atualiza de maneira permanente medidas de segurança

Em nota, o Banrisul informou que atualiza permanentemente suas medidas preventivas de segurança bancária e implementou novas ações que possibilitam a consulta e verificação dos documentos, com validação dos dados e foto dos titulares das contas bancárias, utilizando a base de fotografias das carteiras nacionais de habilitação e realizando consulta que retorna a foto do portador da carteira de identidade.

Por meio do monitoramento realizado pela segurança do Banrisul, já foram detectadas em diversas oportunidades tentativas de fraudes no momento da abertura de contas bancárias e, de imediato a autoridade policial foi acionada, resultando, no ano de 2022, em diversas prisões por meio das ações integradas entre o Banrisul e as autoridades policiais.

O banco diz que mantém controle rígido dos processos internos, atualizando as medidas internas com o objetivo de prevenir e mitigar os riscos de tentativas de fraudes, com melhorias em sua base de informações, reforçando as orientações à rede de agências quanto aos cuidados aplicáveis por ocasião da abertura da conta e atualização do cadastro. "Nos episódios de identificação de casos suspeitos, imediatamente são tomadas medidas administrativas de investigação e reparação de eventuais danos. Quando cabível, é realizada comunicação à autoridade pública com subsídios apurados pela instituição, mantendo colaboração constante com o procedimento investigatório", diz o texto.