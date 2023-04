Médicos credenciados ao IPE-Saúde aguardam sinalização do governo para avaliar rumos de paralisação

balanço de 100 dias da segunda gestão de Eduardo Leite realiza paralisação de profissionais credenciados ao plano Durante a apresentação do, ocorrida nesta segunda-feira (10), o governador reeleito se comprometeu a apresentar, até o final da próxima semana, um projeto de reestruturação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS (IPE-Saúde). Apesar desta sinalização, a categoria médica, que, aguarda a definição por parte da administração estadual para considerar uma eventual desmobilização.

Segundo o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, o futuro da greve só será selado após reunião marcada com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, na quarta-feira (12), quando a classe aguarda uma proposta de reajuste de honorários. “Esperamos que haja um olhar diferente no sentindo de valorizar, respeitar e remunerar estes médicos à altura da sua responsabilidade profissional. Só assim se manterá um IPE Saúde forte, atendendo de forma adequada os usuários”, ressalta o dirigente.

Caso a proposta não seja a esperada, Rovinski avalia a possibilidade de descredenciamento ou solicitação de licenciamento em massa dos médicos. De acordo a entidade, o primeiro dia de greve dos profissionais credenciados à instituição contou com a adesão de todo o Estado, com atendimentos e procedimentos hospitalares e ambulatoriais transferidos. No Hospital Ernesto Dornelles (HED), que é referência no atendimento aos usuários do plano, mais de 100 consultas foram canceladas.

Porém, a assessoria de imprensa do IPE Saúde afirmou, em nota, que a instituição está com o funcionamento normal de seus sistemas e orienta os segurados a buscar alternativas de atendimento no Guia Médico Hospitalar, “que traz possibilidades de médicos, hospitais e demais tipos de prestadores credenciados”. De acordo com o texto, há um total de 6.466 médicos, 244 hospitais, 660 laboratórios e 54 pronto socorros credenciados em todo o RS.

Já o Instituto garante que os atendimentos permanecem regulares. “O Sistema recebe, em média, 11 mil consultas por dia até as 21h e nesta segunda-feira, até as 17h, foram mais de 9 mil consultas registradas. Além disso, o IPE Saúde tem trabalhado, junto com o governo do Estado, na implantação de um amplo projeto de reestruturação, que será apresentado à sociedade, servidores e prestadores em breve”.