Estação de energia do Parque Redenção é vandalizada

Uma das estações de energia do Parque Redenção, em Porto Alegre, foi vandalizada. Na manhã desta segunda-feira (10), os funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) que trabalham na administração do Parque encontraram o local com sinais de arrombamento.Os criminosos vandalizaram a porta e roubaram fios dos quadros de luz da estrutura, que fica próxima à administração. O caso foi registrado na Polícia Civil. Segundo informou a concessionária IPSul, a iluminação no restante da Redenção não foi afetada.O Parque Farroupilha é monitorado pela Guarda Municipal, cujo patrulhamento será reforçado. Na semana passada, a estratégia foi ampliada com o emprego de drones térmicos, que auxiliam os agentes a observar uma área maior do espaço e eventuais movimentações suspeitas sob as árvores.