Rio Grande do Sul tem sol e calor nesta terça-feira

Uma massa de ar seco garante mais um dia de muito sol com calor mais forte à tarde no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (11). Os modelos meteorológicos projetam que o dia começa ameno com possibilidade de formação de nevoeiros em trechos da Metade Leste. As informações são da Metsul Meteorologia. Durante a tarde de sol e nuvens esquenta rápido com temperaturas máximas que devem oscilar entre 31ºC e 33°C. O vento predomina do quadrante Norte calmo, com rajadas fracas. Na quarta-feira (12) uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e provoca pancadas de chuva nas Metades Oeste e Sul com previsão de impacto na temperatura.O tempo fica firme e ensolarado em Porto Alegre nesta terça-feira (11). Faz calor à tarde.Na quarta-feira (12) o tempo fica abafado com sol e nuvens, contudo, a chuva só deverá avançar ao longo da quinta-feira (13). Entre a sexta-feira e o fim de semana o tempo segue instável com temperatura amena. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 33°CMínima: 10°C Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 33ºCMínima: 18ºC