Usuários do IPE-Saúde são afetados por greve parcial de médicos

A paralisação parcial dos médicos do IPE-Saúde, iniciada nesta segunda-feira (10) e programada para ocorrer até esta quarta-feira (12), afeta parcialmente os usuários do plano. De acordo com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, a marcação de consultas será reagendada no "que for possível". De acordo com a entidade médica do Estado, urgências e emergências não estão afetadas nesta paralisação. A orientação para os usuários do plano é que liguem para confirmar suas consultas.

No último dia da interrupção dos atendimentos, nesta quarta, deve ocorrer uma reunião dos médicos com os representantes do governo do Estado. Uma nova assembleia extraordinária será realizada pelo Simers, para analisar a proposta feita pelo Estado, que reconhece a defasagem nos ganhos dos profissionais da área da saúde.