Confira quem pode receber a vacina bivalente contra Covid-19 nesta segunda em Porto Alegre

A vacinação contra a Covid-19 segue a partir desta segunda-feira (10) em Porto Alegre. De acordo com as informações da prefeitura da Capital, o público apto a receber a vacina bivalente inclui pessoas com comorbidades a partir de 40 anos. O grupo se soma às pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde.



São 33 locais aplicando o imunizante. A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.



Confira abaixo o serviço da vacinação:

Onde: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.Endereços e horários:Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.Primeira dose: crianças a partir de 3 anos.Segunda dose: crianças vacinadas com Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech há pelo menos 28 dias e oito semanas, respectivamente.Terceira dose: pessoas a partir de 3 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses.Onde: seis unidades para 5 anos ou mais e nove unidades de saúde para 3 e 4 anos.Endereços e horários:Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança deve apresentar autorização e carteira de vacinação. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais.Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias.Terceira dose: pessoas a partir de 12 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses.Quarta dose: pessoas a partir de 18 anos vacinados há, pelo menos, quatro meses.* Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos devem receber uma dose adicional dois meses após o esquema primário.Onde: 33 unidades de saúde.Endereços e horários:Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde devem apresentar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.Público: pessoas com comorbidades a partir de 40 anos, idosos com 60 anos ou mais, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completoOnde: 33 unidades de saúde. São 13 até as 21h: unidades de saúde Navegantes, Campo da Tuca, IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Belém Novo, Tristeza, São Carlos, Santa Marta, Modelo (a partir das 8h), Ramos, Morro Santana e Chácara da Fumaça. Outros 19 postos atenderão até as 17h: Glória, Nossa Senhora de Belém, Nonoai, Nova Brasília, Sarandi, Jardim Itu, Rubem Berta, Costa e Silva, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ipiranga, Vila Jardim, Campo Novo, Camaquã, Panorama, Ipanema, Restinga, Lomba do Pinheiro, Ilha dos Marinheiros e Mato Sampaio, além da Moab Caldas e (até 19h).Endereços e horários: