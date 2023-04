Serviços programados do Dmae afetam abastecimento em bairros de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) tem quatro serviços programados para a semana que vem, abrangendo o Centro Histórico e bairros das zonas Leste, Norte e Sul. A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Para acompanhar a atualização dos trabalhos, acesse o Twitter @dmaepoa ou o site.Após as paradas mais longas, a água pode eventualmente apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que se desprendem das paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.Terça-feira, 11Obra da avenida Tronco – A partir das 6h, o abastecimento de água será interrompido para os bairros Aparício Borges, Azenha, Belém Velho, Campo Novo, Cascata, Cavalhada, Cristal, Glória, Ipanema, Medianeira, Nonoai, Partenon, Santa Tereza, Santo Antônio, Teresópolis e Vila Nova. O motivo é a interligação de adutora nova na adutora existente na esquina das ruas Bispo Laranjeira e Sepé Tiaraju, e a desativação de uma adutora na esquina das ruas Silva Paes e General Gomes Carneiro. A normalização é esperada durante a noite de terça, podendo ir além desse prazo nas partes altas da região.Quarta-feira, 12Obras do Quadrilátero Central - Poderá faltar água no Centro Histórico e nos bairros Floresta e Independência, a partir das 7h. A rede nova em Pead (polietileno de alta densidade) de 160mm de diâmetro será entroncada na tubulação existente em ferro de 100mm, na esquina das ruas Voluntários da Pátria e Doutor Flores. A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde, com o abastecimento normalizando durante a noite de quarta.Extensão de redes de água no Morro da Cruz – A região recebe mais uma etapa desta obra que beneficia a comunidade com maior oferta de água. Na rua Nove de Junho, esquina com a rua Ernesto Araújo, será entroncada a nova rede em Pead (polietileno de alta densidade), de diâmetro 225mm, na adutora de 315mm ali existente. O abastecimento ficará interrompido na Vila São José, a partir das 8h, e a água deverá retornar durante a noite de quarta.Quinta-feira, 13Substituição de redes de água na rua dos Açores e adjacências – Os bairros Cristo Redentor e Jardim São Pedro poderão ter desabastecimento a partir das 8h, devido à desativação da rede antiga na esquina das avenidas Assis Brasil e Carneiro da Fontoura. O Dmae também irá instalar um expurgo na rede nova em Pead (polietileno de alta densidade) de 225mm de diâmetro. Se faltar água, o retorno deverá ocorrer à noite, podendo ultrapassar esse prazo nas partes altas da região.Outras informações do Dmae:Telefone 156 opção 2Site: prefeitura.poa.br/dmaeChat: centraldmae.procempa.com.br/chatAplicativo 156+POAE-mail: [email protected] : (51) 9332-8170Atendimento presencial: postos Centro (rua José Montaury, 159); Leste (rua Cristiano Fischer, 2402), das 8h30min às 16h30min; e Norte no Tudo Fácil no Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil, 2611); de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados das 10h às 14h.