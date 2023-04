Prefeitura de Porto Alegre disponibilizará sistema de pânico nas escolas municipais e conveniadas

Uma parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre, o Instituto Cultural Floresta e a empresa BeOn vai viabilizar a instalação de sistema para acionamento de botão de pânico por aplicativo nas 98 escolas da rede municipal de ensino e também nas 214 parceirizadas da educação infantil. A decisão foi tomada em reunião nesta quinta-feira (6) quando o prefeito Sebastião Melo recebeu o presidente do Conselho Consultivo da entidade, Claudio Goldsztein, e o fundador do BeOn, Gustavo Caleffi, no Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela.“A segurança dos nossos estudantes é prioridade. Temos um conjunto de medidas já implantadas nas escolas e a parceria com o Instituto Floresta vai garantir esse avanço fundamental para buscar a tranquilidade dos profissionais, familiares, estudantes e de toda a comunidade escolar. É mais uma parceria em benefício do cidadão”, disse Melo.Além da rede municipal, o sistema ficará disponível para demais instituições das redes pública e privada que desejarem utilizá-lo. Conforme Goldsztein, o aplicativo BeOn será disponibilizado sem custos para a Capital, com uma adaptação específica com foco na segurança das escolas. “Temos compromisso com a pauta da segurança e, neste momento, precisamos somar esforços em busca de ambientes sadios nas escolas”, disse.A partir da próxima semana, as equipes das secretarias municipais de Educação e Segurança e dos dois parceiros farão vistorias e irão propor um cronograma de implantação, que envolve treinamentos das equipes.Acionamento