Feira do Peixe de Porto Alegre deste ano registra aumento de 28% nas vendas

A 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre encerrou as atividades ao meio-dia desta sexta-feira (7) com números de venda e de público superiores ao ano de 2022. Foram vendidas, de acordo com a Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul (Appesul), 383 toneladas de pescados nas três feiras - no Centro Histórico, Restinga e Belém Novo, um aumento de 28% em relação ao ano passado, com 297,35 toneladas.

Foram comercializados também o tradicional peixe na taquara, bolinhos e peixe frito, além de hortifruti e artesanatos. O público das feiras alcançou cerca de 325 mil pessoas, um aumento de 16%. Em 2022, foram 280 mil pessoas.



O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, comenta o aumento das vendas. “O trabalho conjunto para a realização da Feira do Peixe, tanto do Centro Histórico como nos bairros Restinga e Belém Novo, garantiu o sucesso de vendas e público nesse tradicional evento tão importante para nossa cidade”, disse.



Números das vendas por feira



- 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre: 355.000 kg



- 21ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga: 28.000kg



- 11ª Feira do Peixe no Extremo Sul em Belém Novo: 680 kg



- Total geral: 383.000 kg



- Preço médio praticado: R$ 34,00 / k