Vila da Mônica em Gramado terá caça aos ovos no domingo de Páscoa

inaugurado em 2022 com investimento de R$ 75 milhões Para celebrar a Páscoa na capital nacional do chocolate artesanal, a Vila da Mônica Gramado, parque temático dos personagens de Mauricio de Sousa, terá uma programação especial. Neste domingo, os visitantes do parque poderão participar da caça aos ovos ao melhor estilo do bairro do Limoeiro, com muitas surpresas e brincadeiras ao lado da Turma da Mônica.

A atividade vai ocorrer em diversos pontos do bairro do Limoeiro em busca de pistas que levarão a Turminha e as crianças até o Baú de Páscoa. Para desvendar o mistério do desaparecimento do Baú, os visitantes terão a ajuda dos integrantes da Turma da Mônica para encontrar os desejados chocolates de Páscoa.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site www.viladamonica.com.br ou na Central de Vendas: (54) 99949-4072. A Vila da Mônica Gramado fica às margens da ERS-235, na rua Germano Boff, nº 611, no bairro Carazal, e funciona diariamente, exceto às terças-feiras, das 10h às 17h.

Saiba mais:

Ingressos antecipados à venda no site: www.viladamonica.com.br

Baixa temporada: R$ 179,00

Alta temporada: R$ 189,00

Acima de 60 anos: R$ 119,00

PcD infantil tem acesso gratuito

PcD adulto e acompanhante PcD: R$ 89,00 somente na bilheteria.