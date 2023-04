Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 30 de março a 6 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 30 de março a 6 de abril de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Cápsula onde cliente flutua por uma hora para relaxar é novidade em Porto AlegreRefloat Therapy funciona por meio da privação sensorial, permitindo um maior estado de relaxamento. Matéria: Giovanna Sommariva (Geração E). Foto: Isabelle Rieger/JC.2. Do croissant ao baguete, empreendedor francês aposta em padaria clássica no bairro AuxiliadoraCafé Alban Rossolin, espaço que trabalha com receitas clássicas francesas e ocupa o número 232 da rua Coronel Bordini, no bairro Auxiliadora. Matéria: Giovanna Sommariva (Geração E). Foto: Luiza Prado/JC.3. Clube da Chave: a casa noturna mais intelectual de Porto AlegreCom alta frequência de artistas e intelectuais, casa noturna fundada por Ovídio Chaves foi ícone charmoso de um período entre os dancing-cabarés dos anos 1940 e as modernas boates das décadas seguintes. Matéria: Marcello Campos. Foto: Acervo Marcello Campos/Reprodução/JC.4. Bairro Auxiliadora une gastronomia do mundo e vida noturna animadaO bairro Auxiliadora foi escolhido pelos leitores do GeraçãoE para o especial de março. Matéria: Equipe Geração E. Foto: Luiza Prado/JC.5. Governo Lula vai suspender implementação do novo ensino médio e mudanças no EnemPortaria que deve ser publicada nos próximos dias também irá sustar as mudanças no Enem previstas para 2024. Matéria: Folhapress. Foto: Ricardo Stuckert/PR /JC.