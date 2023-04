Ação noturna captura 49 escorpiões amarelos no Centro de Porto Alegre

Quarenta e nove escorpiões amarelos vivos foram capturados na ação realizada na noite de quarta-feira (5), no entorno da Praça Dom Feliciano, na rua Senhor dos Passos e em um trecho da rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre. Além dos animais recolhidos, foram pegos oito escorpiões mortos e outros cinco foram visualizados, sem possibilidade de captura. O trabalho foi realizado em 33 caixas de telefonia e de luz, que foram abertas pelos agentes. O serviço foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de fiscalização Ambiental da Vigilância em Saúde, com apoio de profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos para abertura das caixas. As informações são da prefeitura da Capital.

três operações de captura noturna realizadas em 2023, no Centro, foram pegos 123 escorpiões amarelos, incluindo a ação desta quarta.



Em caso de visualização, a recomendação é fazer contato pelo serviço 156 (telefone, APP 156+POA ou meio eletrônico )



Diante da suspeita ou confirmação do acidente (quando uma pessoa é picada pelo escorpião), a recomendação é levar a vítima o mais rapidamente possível para o Hospital de Pronto Socorro, único local da cidade com o soro escorpiônico. O escorpião amarelo tem veneno altamente tóxico, capaz de levar a óbito a vítima – especialmente crianças, pessoas idosas ou com comorbidades - em poucas horas. A picada é dolorosa, provoca dor intensa no local afetado, e o veneno se dispersa por todo o corpo.

