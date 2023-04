UFRGS, PUCRS e Unisinos assinam renovação da Aliança para Inovação

O Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções da Aliança para Inovação foi assinado nesta segunda-feira (3) pelos reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Efetivado em abril de 2018, o acordo tríplice de universidades, prorrogado por mais cinco anos, cumpre o papel de potencializar ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento. A cerimônia de assinatura foi realizada na PUCRS.

O Protocolo de Intenções de lançamento da Aliança para Inovação foi assinado em 9 de abril de 2018, na UFRGS. A proposta é transformar a região em referência internacional no ambiente de inovação, conhecimento e empreendedorismo. Além de oferecer oportunidades inovadoras para formar e atrair talentos, o movimento tem por objetivo proporcionar avanços para toda a região, com o engajamento da sociedade, de instituições, do poder público, de empresas e de associações.



Uma das ações de destaque da Aliança é o Pacto Alegre, um acordo de cooperação em prol da inovação na cidade de Porto Alegre. Com a proposta de articulação e eficiência na realização de projetos transformadores e com amplo impacto para a capital gaúcha, o Pacto Alegre tem a participação do poder público e iniciativa privada.

”O ato formal de renovação da Aliança para Inovação entre as nossas universidades demonstra a maturidade desta tríplice parceria, que já está colhendo frutos e que promove avanços inovadores no ensino, pesquisa e extensão, gerando benefícios para nossas comunidades acadêmicas e para a sociedade como um todo”, afirmou o reitor da UFRGS, Carlos André Bulhões Mendes.



O reitor da PUCRS, Evilázio Teixeira, disse que “é com alegria que daremos sequência na Aliança para Inovação por mais cinco anos, com o objetivo de potencializar ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento. A PUCRS, junto da UFRGS e da Unisinos, segue em busca de melhorias para a Educação Superior”.





A importância da renovação da participação no acordo tríplice de instituições também é reforçada pelo reitor da Unisinos, Pe. Sergio Mariucci, por acreditar “na força da colaboração em prol de um ecossistema criativo e empreendedor onde a inovação ocorra integrada ao desenvolvimento socioambiental e da qualidade e equidade na educação”.