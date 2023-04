Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul têm áreas de instabilidade nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 6 de abril, áreas de instabilidade avançam de Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul e provocam reforço das nuvens. O potencial de pancadas de chuva aumenta hoje com possíveis eventos isolados de chuva forte localizada, sobretudo, em cidades da metade Norte. As informações são da Metsul Meteorologia.







As nuvens predominam na grande maioria das áreas, com maior possibilidade de chuva do Centro ao Norte do Estado. Nos municípios mais próximos à fronteira com o Uruguai o sol até aparece em alguns momentos alternando com períodos de tempo fechado. A temperatura sobe devagar.





A previsão é de muitas nuvens e umidade alta ao longo desta quinta e sexta-feira, dia 7 de abril, em Porto Alegre e Região Metropolitana. Períodos de chuva passageira poderão ocorrer, mas em geral predominam as nuvens. No fim de semana o tempo abre com maior amplitude térmica.







Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira







Máxima: 27°C



Mínima: 14°C











Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira







Máxima: 26ºC



Mínima: 19ºC