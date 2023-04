Encantado terá II Caminhada e Via Sacra no feriado

Fiéis, peregrinos entre outras pessoas da comunidade de Encantado, no Vale do Taquari e região, irão percorrer um trajeto de 9 km, tendo como ponto de partida a Igreja Matriz São Pedro, no centro do município até a Lagoa da Garibaldi. A partir daí, se iniciará uma Via-Sacra, igualmente, a estátua do Cristo Protetor, localizada no topo do Morro das Antenas a 436 metros em relação ao nível do mar.



Da Lagoa até a grandiosa estátua, serão 2,4 km de caminhada. O trajeto da Via-Sacra terá 14 estações, que encenam desde a condenação de Jesus Cristo até sua crucificação.

Caso alguma pessoa queira participar e não tenha condições de locomoção (idosos, mobilidade reduzida) haverá um ônibus que partirá do Parque João Batista Marchese às 06h45min. Após o término do evento, previsto para às 10h, o mesmo coletivo irá retornar ao parque, trazendo-os de volta.



A visita conduzida ao Cristo Protetor, nesta sexta-feira Santa, (dia 07), irá ocorrer a partir do meio dia, devido às celebrações de Páscoa.



Serviço

O que: II Caminhada ao Cristo e Via-Sacra

Quando: 07 de abril de 2023

Onde: saída em frente ao Painel do Imigrante, Igreja Matriz - Encantado (RS)

Hora: 05h30min

Detalhe: às 06h10min, o acesso desde a Lagoa ao Cristo Protetor será bloqueado pela polícia rodoviária.



Obs: haverá pontos de distribuição de água e banheiros químicos no trajeto.