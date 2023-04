Porto Alegre libera vacina bivalente para pessoas com comorbidades de 40 anos ou mais nesta quinta-feira (6/4)

dose de vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta quinta-feira (6) em Porto Alegre. O grupo se soma às pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas Pessoas com comorbidades que têm 40 anos ou mais poderão receber acontra Covid-19 a partir desta quinta-feira (6) em Porto Alegre. O grupo se soma às pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais,, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, que também podem receber o imunizante na Capital.

33 locais aplicando o imunizante São. A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.

Para se vacinar, as pessoas devem apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

COMORBIDADES

De acordo com definição do Ministério da Saúde expressa na Nota Técnica 17/2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, as comorbidades e condições de saúde são: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, insuficiência cardíaca, cor-pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, síndrome de down e outras síndromes genéticas e doença hepática crônica.



Conforme a NT/MS, não haverá exigência quanto à comprovação da situação de comorbidade, sendo suficiente para a vacinação a comorbidade autodeclarada.