Rio Grande do Sul deve ter instabilidade e menor amplitude térmica nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 5 de abril, o dia deve apresentar ampla variação de nuvens pelo Rio Grande do Sul desde cedo. Com o tempo mais úmido e instável a expectativa é de menor amplitude térmica. Se por um lado o frio da manhã perde força, por outro a umidade dificulta o aquecimento da tarde. As informações são da Metsul Meteorologia. Em geral, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 16ºC e 18°C e as máximas devem ficar na faixa de 23ºC a 25°C. No Oeste esquenta mais com temperaturas máximas de 29°C. A chuva será mais espalhada, mas não irá atingir todas as cidades e tende a ter baixos acumulados. Na quinta-feira, dia 6 de abril, tem alerta para chuva forte a volumes que devem avançar pelo Oeste.Nesta quarta-feira, dia 5 de abril, Porto Alegre pode ter garoa e chuva leve. Já a temperatura deve oscilar um pouco. Amanhã, na sexta-feira e no sábado, dia 8 de abril, o tempo pode ficar instável com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 29°CMínima: 14°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 26ºCMínima: 19ºC