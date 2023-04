Pioneiro em consultoria médica por telefone, Telessaúde-Ufrgs completa 10 anos de atendimentos

Único serviço de consultoria síncrona de Atendimento Primário em Saúde (APS) disponível no Brasil, o Telessaúde-Ufrgs completa, em 2023, 10 anos de atendimento a médicos, enfermeiros e dentistas do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste período, mais de 350 mil atendimentos via telefone já foram realizados para mais de dois mil municípios de todo o País. Atualmente, a teleconsultoria recebe cerca de 1,2 mil atendimentos por semana. O Telessaúde-Ufrgs está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo fone 0800 644 6543 .

Para ter acesso ao serviço, o profissional de saúde deve trabalhar no SUS e realizar um cadastro junto ao Ministério da Saúde. O projeto é mantido pela pasta e conta com o apoio da Fundação de Apoio a Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

O serviço se difere de outros de consultoria médica por fornecer um atendimento imediato, sem a necessidade da pessoa entrar em uma fila de espera. "A consultoria já existia no Brasil há bastante tempo, em diversos formatos. A diferença é que normalmente estas consultorias são o que a gente chama de assíncronas", explica Natan Katz, vice-coordenador-geral do Telessaúde-Ufrgs e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).



Katz detalha a diferença entre o Telessaúde-Ufrgs e as demais consultorias disponíveis no Brasil. Nas outras, "a pessoa faz uma pergunta numa plataforma, usando e-mail ou software, e o profissional vai dar a resposta depois, que pode ser em um dia, três dias, uma semana [...]. Esse serviço (o Telessaúde-Ufrgs) é o primeiro no Brasil de consultoria síncrona, que é quando a pessoa tem uma dúvida e ela é atendida naquele mesmo momento", afirma o médico. O vice-coordenador ainda revela que cerca de 75% das demandas são resolvidas. "O médico tem uma dúvida no diagnóstico, ou não sabe interpretar um exame, ou não sabe que remédio dar. Em três-quartos das vezes a gente vai resolver o problema", afirma Katz. Dentro das questões resolvidas, Natan destaca que em cerca de 80% das vezes o caso será solucionado na hora do atendimento. "Na absoluta maioria das vezes a resposta é dada durante a ligação", diz o vice-coordenador.

Passado e futuro do Telessaúde-UFRGS

governo federal anuncia a retomada do programa Mais Médicos No mesmo ano em que o serviço completa uma década de existência, o, que originou o Telessaúde-Ufrgs. "O serviço veio no programa Mais Médicos. Então ele começou com a estratégia de exatamente ajudar os médicos que estavam entrando no programa", explica Natan. Ele destaca que o auxílio a médicos, enfermeiros e dentistas jovens foi uma das motivações para a criação do serviço.

Quanto à evolução do Telessaúde-Ufrgs durante essa primeira década de funcionamento, Natan destaca: "a mais importante evolução é a quantidade de médicos que usam o serviço. Hoje a gente faz, entre médicos, enfermeiros e dentistas, cerca de 1,2 mil a 1,3 mil consultorias por semana. É um número muito expressivo, nunca teve esse tamanho que tem hoje". Ele avalia que este maior número de atendimentos se dá, principalmente, pela popularização do serviço.

Recentemente, a equipe também prestou apoio aos profissionais de saúde auxiliando em questões relacionadas à Covid-19. Especialmente nos primeiros meses, as perguntas sobre o vírus dominaram as dúvidas dos profissionais, com questões em relação ao isolamento dos positivados, por exemplo, sobre a reinfecção, entre outras situações. O vice-coordenador destaca que em consultorias assíncronas, a alta demanda em razão da pandemia pode gerar filas de espera, enquanto o Telessaúde-Ufrgs atende de imediato.

atendimento do Telessaúde-Ufrgs foi estendido até 2023 O futuro do Telessaúde-Ufrgs depende da gestão vigente no Ministério da Saúde, explica Katz. "Depende da atual gestão do Ministério da Saúde querer manter. Se algum momentos eles acharem que não vale a pena, podem cortar o financiamento. Sem dúvida é uma decisão política, querendo ou não", afirma Natan. Ele ainda destaca que o serviço chegou a ficar cerca de um ano parado em 2018. No ano passado, o. O vice-coordenador afirma que o serviço aguarda resposta do Ministério da Saúde para seguir funcionando.

O serviço conta hoje com cerca de 80 profissionais, entre médicos, enfermeiros e dentistas, de diferentes áreas e especializações. Entre os médicos, há profissionais cardiologistas, de clínica médica, dermatologistas, endocrinologistas, gastroenterologistas, ginecologistas e obstetras, hematologistas, infectologistas, médicos de família e comunidade, nefrologistas, neurologistas, oftalmologistas, oncologistas, pediatras, pneumologistas, psiquiatras, reumatologistas, urologistas. A principal demanda, segundo Katz, é em relação a questões dermatológicas, que representam 20% das teleconsultorias. No entanto, os problemas podem ir desde uma dor de cabeça até a casos suspeitos de doenças graves.