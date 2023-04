ONG Patas Dadas convoca manifestação nesta quinta-feira na Redenção

canil, localizado no Campus do Vale, possa ser ocupado pela ONG novamente. A Associação Patas Dadas convoca pessoas e também seus pets para participarem de uma caminhada nesta quinta-feira às 17h, na Redenção. O protesto tem como objetivo pressionar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) para que o

Em 2009, estudantes e funcionários do Campus do Vale, se reuniram para criar uma rede de proteção e cuidado aos animais do local, conhecido por casos de abandono. Desde 2016, como Projeto de Extensão da universidade, a ONG tem um espaço para abrigar e cuidar dos animais, um canil com 48 baias individuais e um pátio cercado para os cães, construído pela Superintendência de Infraestrutura (Suinfra) da Ufrgs.

petição, que já conta com mais de 83.000 assinaturas A Associação Patas Dadas perdeu o Projeto de Extensão em 2022, e continua com a Licença de Operação irregular, apesar das tentativas de reverter esse status. A Ufrgs demanda que todos os objetos da ONG, em maioria doações, sejam retirados do local imediatamente. Por isso, foi criada uma, como mais um esforço para conseguir o espaço de atuação de volta.

Após a denúncia do despejo, feita pela ONG em março, a Ufrgs se manifestou dias depois, por meio de nota assinada pelo Superintendente de Infraestrutura, Reginaldo dos Santos Lopes:

A Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) tem por finalidade zelar pela infraestrutura da Universidade, construindo e conservando o patrimônio edificado da instituição. Em sua atuação, também disponibiliza suporte técnico a todas as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRGS. Entretanto, para que o órgão possa exercer o seu papel, é fundamental que exista um vínculo oficial dessas atividades com a Universidade. Por resolução interna, a UFRGS estabelece a necessidade de que os projetos de extensão possuam um coordenador, responsável pela solicitação de espaço físico, e um orientador acadêmico com atuação na área de conhecimento da atividade. Na Universidade, o Patas Dadas constituía-se como um projeto de extensão, cuja última vinculação era ao Instituto de Letras. Entre o final de 2021 e o começo de 2022, a SUINFRA realizou reuniões com a coordenação do projeto e com a direção da unidade acadêmica para tratar de assuntos técnicos dessa atividade — entre eles, a poluição sonora, situação que motivou demanda de órgãos externos à UFRGS. Na ocasião, foi ressaltada a necessidade da manutenção do vínculo do projeto com a Universidade para que a Superintendência pudesse seguir fornecendo suporte técnico. Naquele momento, também salientamos a importância de tal projeto estar vinculado formalmente a unidades cujo conhecimento tivesse relação com a atividade desenvolvida. Assim, a iniciativa teria o amparo técnico necessário para tratar dos aspectos ambientais, como poluição sonora, o controle de zoonoses, bem-estar animal, entre outros. Diante das considerações apresentadas, a coordenação do projeto e a direção do Instituto de Letras optaram por não dar continuidade ao trabalho. Cabe destacar que a SUINFRA ofereceu o suporte técnico ao Patas Dadas, dentro de sua competência, enquanto essa ação de extensão estava vinculada formalmente à UFRGS. No entanto, uma vez encerrado esse vínculo, a Superintendência solicitou, em maio de 2022, a suspensão das atividades até que a situação fosse regularizada. Somente em fevereiro de 2023, oito meses depois, foi pedida a desocupação do espaço, considerando que um novo projeto de extensão não foi apresentado nesse período. Ressaltamos que o abandono de animais é crime previsto na Lei Federal 9.605/98 e que a Universidade não dispõe de estrutura para acolhimento de animais, enquanto tal iniciativa não estiver vinculada a alguma atividade acadêmica, pois não é sua atividade-fim. Dada a importância desse tema, a Universidade utiliza-se das ferramentas legais possíveis, como a conscientização da comunidade acadêmica sobre essa prática criminosa e a busca de entidades recomendadas pela Prefeitura de Porto Alegre para o acolhimento.