Santa Maria recebe tomógrafo com capacidade de 600 exames mensais pelo SUS

Depois de quatro anos de espera, o hospital Casa de Saúde, em Santa Maria, região central do Estado, voltou a fazer tomografias computadorizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Desde que o antigo equipamento estragou, o procedimento não era mais oferecido no hospital, o que retardava diagnósticos e tratamentos de problemas, como traumas cranianos, tumores, processos infecciosos e sinais de infarto.

Com o novo equipamento, a instituição, que atende 100% SUS, está credenciada para fazer até 600 tomografias por mês para pacientes de Santa Maria e de mais 33 municípios da região central do Estado. Só em Santa Maria, por exemplo, a demanda acumulada é de cerca de 3000 exames. O novo tomógrafo foi adquirido por meio de um convênio assinado em novembro do ano passado entre o Casa de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O investimento, de acordo com o que informou o hospital, foi de R$ 1,3 milhão através do programa Avançar na Saúde, do governo gaúcho.

Segundo o infectologista e diretor técnico do hospital, Guilherme Weber, a tomografia é um exame importante para pacientes internados e ambulatoriais. Conforme informou, antes da instituição receber a nova máquina, o exame era terceirizado, o que causava alguns transtornos. "Isso implicava em ter toda uma logística de transporte do paciente e também uma disponibilidade mais restrita de horários", afirmou. Além disso, com a tomografia in loco, o hospital pode pensar em novas oportunidades de atuação, como, futuramente, ter uma sala de terapia intensiva. "É um exame indispensável para uma UTI ou para realizarmos, inclusive, outros procedimentos", refletiu o médico.

Para a Irmã Liliane Alves Pereira, Presidente da Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas), mantenedora do hospital Casa de Saúde, o tomógrafo é uma grande conquista não só para a instituição, mas principalmente para os pacientes atendidos pelo SUS. "Hoje nós conseguimos realizar um grande feito dessa instituição, oferecer para Santa Maria e região um tomógrafo moderno, eficiente e resolutivo", considerou.



Além da tomografia, o hospital realiza uma média mensal de 3 mil exames (raio-x, mamografia e ultrassonografia), além de aproximadamente 3,2 mil atendimentos no ambulatório, 500 internações, 200 atendimentos na maternidade e 180 cirurgias.