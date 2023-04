Rio Grande do Sul pode ter chuva em parte do Oeste nesta terça-feira

O tempo instável fica instável desde cedo em cidades de fronteira com o Uruguai e em parte do Oeste nesta terça-feira, 4 de abril. O dia apresenta variação de nuvens e possibilidade de chuva. Por outro lado, em cidades da Metade Norte e Leste o sol predomina no período da manhã, porém, as nuvens aumentam durante a tarde com expectativa de céu nublado. Também pode ocorrer pancadas isoladas e esparsas de chuva. As informações são da Metsul Meteorologia.A temperatura sobe gradativamente com máximas ao redor de 27ºC e 29°C em grande parte do Rio Grande do Sul. O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste mais ameno a partir da tarde. A agitação marítima tende a diminuir gradualmente.Nesta terça-feira, 4 de abril, o dia irá começar com a formação de nevoeiros nas vias de acesso a Porto Alegre. O sol aparece e esquenta. Entre a tarde e à noite as nuvens aumentam, porém, sem previsão de chuva. Na quarta-feira, (5 de abril), aumenta a possibilidade de garoa e chuva leve. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 32°CMínima: 11°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 27ºCMínima: 17ºC