Presidente Lula deve revogar novo Ensino Médio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende suspender a implementação do novo ensino médio, após pressão de estudantes e educadores. Uma portaria deve ser publicada nos próximos dias com a interrupção do prazo de implantação da política. As mudanças que ocorreriam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 também ficam suspensas.

LEIA MAIS: Camilo Santana fará debate para nova proposta do ensino médio, afirma Lula

LEIA MAIS: Governo abre consulta pública sobre novo Ensino Médio

Em março, uma consulta pública com 90 dias de duração foi implementada, com possibilidade de prorrogação, e mais 30 dias para o Ministério da Educação (MEC) elaborar um relatório. Audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares serão realizados para documentar a experiência de implementação do novo ensino médio nos estados.



A suspensão deve durar o mesmo prazo da consulta pública. Uma revogação total da reforma depende do Congresso. O Ministro da Educação, Camilo Santana, defende que haja ajustes no modelo e havia demonstrado não ter intenção de revogar a implementação.

O novo ensino médio foi aprovado em 2017, e prevê a divisão da grade curricular. Nos três anos de ensino, 60% da carga horária é de disciplinas regulares. Os outros 40% são destinados aos itinerários formativos, disciplinas optativas dentro de grandes áreas do conhecimento.

No Rio Grande do Sul, a presidente do Cpers Sindicato, Helenir Schürer, afirma que o objetivo do ensino médio atual é fechar as portas das universidades para os estudantes da rede pública, além de formar uma mão de obra barata sem qualificação. "A educação tem que dar condições para qualquer aluno de escola pública que queira fazer vestibular. Com o novo modelo, ele não tem essas condições, já que o conhecimento geral foi cortado de maneira muito profunda".

Schurer afirma ainda que outro grande problema é a falta de professores capacitados para ensinar as novas disciplinas. Muitas escolas também não oferecem a infraestrutura necessária para as atividades práticas. "Em Rio Grande, temos uma escola que trabalha o percurso formativo em cultura digital, mas eles não possuem um laboratório de informática".

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Secretaria de Educação do Estado disse que não se manifestará enquanto não houver uma divulgação oficial da revogação.