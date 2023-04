Cadastros habitacionais estão suspensos temporariamente

A prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), informou que estão suspensos temporariamente todos os cadastros para programas habitacionais. A partir do dia 1º de maio, haverá um novo recadastramento das pessoas que já são cadastradas no sistema, para identificação de todas as famílias interessadas. Essa opção ficará no ar por até três meses. Após essa etapa, o cadastro ficará aberto para novas pessoas interessadas em participar de programas habitacionais.Equipes técnicas do Demhab estarão realizando capacitação das subprefeituras para aprimoramento no auxílio do novo cadastro.