Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 25 a 31 de março

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 25 e 31 de março de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Zaffari marca abertura do atacarejo Cestto em GravataíO primeiro atacarejo do grupo Zaffari, maior rede gaúcha do setor pelos dados da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) de 2021, abre em abril. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Grupo Zaffari/Divulgação/JC.2. Pampulhinha fecha definitivamente e venderá 10 mil vinhos da adega do fundadorUm dos restaurantes mais populares e autênticos de frutos do mar de Porto Alegre fechou definitivamente na zona Norte. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Com aporte superior a R$ 40 milhões, DaColônia dobra produção no EstadoMeta é chegar até o começo do próximo ano à produção de 21 mil toneladas de produtos a base de amendoim por ano. Matéria: Eduardo Torres. Foto: DaColônia/Divulgação/JC.4. Grupo chinês encaminha aquisição de parte das operações da LanguiruO grupo chinês ITG Tianjiao, que atua no ramo de alimentação, firmou na quarta-feira (22) um protocolo de intenção para aquisição do controle das operações de aves, suínos, bovinos e rações da Cooperativa Languiru, com sede em Teutônia. Matéria: Claudio Medaglia. Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Hard Rock Cafe Porto Alegre abre em 30 dias e ainda busca profissionaisFaltando um mês para entrar em operação, a primeira unidade do Hard Rock Cafe Porto Alegre ainda busca profissionais. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Hard Rock Cafe/Divulgação/JC.