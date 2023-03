Resumo da semana: South Summit em Porto Alegre, Bolsonaro de volta ao Brasil e nova regra fiscal

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

South Summit Brasil Luiza Trajano



Uma cena que despertou a atenção dos porto-alegrenses durante o evento. Um dirigível sobrevoou o céu de Porto Alegre nesta semana A segunda edição doaconteceu nesta semana em Porto Alegre. Em cada um dos três dias de evento, mais de 10 mil pessoas passaram pelas instalações no Cais Embarcadero, e 900 palestrantes, que contou com nomes como, passaram pelos oito palcos do evento focado em inovação. Confira a cobertura completa.Uma cena que despertou a atenção dos porto-alegrenses durante o evento.. A iniciativa é uma promoção da Fetransul para chamar atenção para o setor de transportes.



Azul expandiu operações em Congonhas com destino a Porto Alegre . Com a novidade, a Capital terá oferta de mais de 12 mil assentos por semana e dez novos voos diários entre as duas cidades.