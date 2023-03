Frente fria traz instabilidade para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (31) traz primeiro a instabilidade e depois a queda na temperatura. No turno da manhã ocorrem aberturas de sol e aquece gradativamente na maior parte das áreas. As informações são da Metsul Meteorologia. Por outro lado, na fronteira com o Uruguai a chuva avança mais cedo. Da tarde para a noite a chuva se espalha, sobretudo, em cidades da Metade Norte e Leste. De forma isolada há risco de episódios de chuva forte e temporais com granizo. No fim da noite ingressa ar mais seco de Sul com declínio da temperatura.O tempo fica instável nesta sexta-feira (31) com sol e nuvens e eventos de chuva que podem ser fortes em Porto Alegre. No fim de semana o rápido ingresso de uma massa de ar seco e frio garante amplas aberturas de sol e temperatura mais baixa. O sábado (1) poderá ser ventoso e com menor sensação térmica. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira Máxima: 29°CMínima: 16°C Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira Máxima: 26ºCMínima: 20ºC