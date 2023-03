EPTC abre inscrições para o passeio ciclístico Pedal da Paz

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), abriu as inscrições para a participação na quarta edição do Pedal da Paz, evento que ocorrerá no dia 15 de abril, às 9h, na praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente através do link e levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição filantrópica cadastrada na Prefeitura de Porto Alegre.O tradicional passeio ciclístico, que ocorre na Orla do Guaíba, faz parte das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre e vai reunir adeptos da mobilidade ativa em um trajeto de dez quilômetros. O passeio tem o objetivo de valorizar a vida por meio de ações educativas, com reforço à cultura do respeito entre as pessoas nas relações diárias do trânsito, além de contribuir para soluções de mobilidade sustentável, sobretudo em ciclovias e espaços públicos compartilhados. No fim do passeio, a EPTC irá receber os ciclistas para uma confraternização em que os inscritos vão concorrer a premiações em diversas categorias. Entre os prêmios será sorteada uma bicicleta com aro 29 e freio a disco, doada pela Panther Bikes.