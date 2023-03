Rio Grande do Sul segue com risco de temporais ao longo desta quinta-feira

O tempo segue instável com risco de temporais ao longo desta quinta-feira (30) no Rio Grande do Sul. Com a maior presença das nuvens desde cedo a temperatura sobe menos em relação a ontem, contudo, ainda predomina a sensação de abafamento. As informações são da Metsul Meteorologia.A linha de instabilidade poderá atuar na Metade Oeste no período da manhã com risco de vendavais, granizo e chuva forte a torrencial. O volume de chuva será irregular com volumes altos concentrados. No Norte e Leste também chove, porém, de forma mais isolada e passageira.A previsão é de muitas nuvens e abafamento com pancadas de chuva especialmente durante à tarde desta quinta-feira (30) em Porto Alegre. Na sexta-feira (31) o sol aparece no período da manhã, elevando a temperatura e possibilidade de chuva durante à tarde. No fim de semana, a chegada de um sistema de alta pressão traz refresco para a Capital.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 31°CMínima: 14°C Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 30ºCMínima: 21ºC