Vacina contra a gripe começa a ser distribuída; campanha no RS começa em 10 de abril

A vacina contra a gripe influenza começou a ser distribuída aos municípios do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (29). Neste primeiro lote, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) enviou 424 mil doses às regionais em todo o Estado, de onde serão retiradas pelos municípios. A campanha de vacinação da gripe tem início em 10 de abril, conforme o calendário do Ministério da Saúde. No RS, o público-alvo é composto por 4,7 milhões de pessoas. As informações são da SES.

Antes de a campanha começar, estão previstos novos repasses, que continuarão a ser realizados durante o andamento. Além dessas 424 mil doses já enviadas, a SES recebeu, também nesta quarta-feira, mais um lote do Ministério da Saúde, com outras 421 mil doses, que serão encaminhadas nas próximas entregas.

A diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, explica que a vacinação é uma das medidas de prevenção contra a Influenza, suas complicações e óbitos. Além disso, contribui para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

A meta da campanha 2023 é vacinar, pelo menos, 90% das crianças, gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. A influenza é uma infecção viral aguda, de alta transmissibilidade e que afeta o sistema respiratório. Os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19.

A vacina usada na campanha é composta por três tipos de cepas do vírus influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B). Para adultos, o esquema é de dose única. Crianças abaixo dos nove anos de idade, se estiverem fazendo a imunização para a gripe pela primeira vez, recebem duas doses, com intervalo de quatro semanas entre elas. O imunizante contra a influenza pode ser aplicado junto a outras vacinas, inclusive com a vacina contra a Covid-19.