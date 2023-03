Alerta para temporais segue ativo nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta quarta-feira (29) um novo alerta para chuvas no Rio Grande do Sul. Segundo o Inmet, as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de chuvas moderadas a forte, trovoadas, possibilidade de granizo, e rajadas de vento entre (40 km/h e 60 Km/h), em áreas isoladas do Noroeste do Estado.Já nas regiões Norte e Nordeste, o Inmet alerta para chuvas de moderadas a forte, trovoadas, possibilidade de granizo e rajadas de vento entre (60 e 90 Km/h).Ambos alertas são validos das 10h de hoje (29) até as 10h de quinta-feira (30).