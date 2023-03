Casa de Saúde inaugura primeira sala amamentação dentro de hospital em Santa Maria

O Hospital Casa de Saúde, referência em atendimento 100% SUS e em parto humanizado em Santa Maria, inaugurou a primeira sala de Apoio à Amamentação (AME) dentro de um hospital da cidade. A iniciativa surge para orientar as mães e para que o processo ocorra de forma tranquila para os bebês, melhorando a relação entre os dois e proporcionando mais saúde aos recém-nascidos.

"Antes, as orientações [sobre amamentação] eram dadas no leito, mas algumas mães se sentiam constrangidas pela presença de outras pessoas. Agora, temos um local com privacidade para a mulher se sentir à vontade para amamentar, aprender a fazer a “pega” da mama correta, esgotar o leite e receber as orientações adequadas", ponderou a enfermeira do Hospital, Marilaine Bolla de Menezes.

A sala vai acolher não só as puérperas, mas também as pacientes que ainda amamentam e as colaboradoras do hospital. "Esse acolhimento é fundamental para que as mães não desistam da amamentação que, sabemos, pode ser difícil quando não se tem o apoio necessário. Com a sala, também esperamos reduzir as reinternações por problemas decorrentes da supressão da amamentação", concluiu a enfermeira.



A sala de amamentação é resultado de uma parceria com o Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil, da Universidade Franciscana (UFN) e foi desenvolvido pela enfermeira Débora Dickel, na conclusão do curso. A ideia de criar o espaço partiu da experiência pessoal de Débora. Como mãe, ela sentiu a falta de ter um espaço em que pudesse amamentar seu bebê no trabalho.

"São poucas salas como essa dentro de hospitais no Brasil. Espero que sirva de inspiração para que outras instituições criem suas próprias salas e incentivem o aleitamento materno. Desenvolver uma sala era um sonho! No início não tínhamos um lugar certo. Pensávamos em alguma empresa, mas aí conversamos com a Casa de Saúde, que acolheu a ideia, e pediu que nós fizesse uma sala para as funcionárias e pacientes em aleitamento materno", contou a idealizadora do mestrado e da sala.



Durante a inauguração, a presidente da Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas), Irmã Liliane Alves Pereira, ressaltou, ainda, que, além dos benefícios físicos para a saúde da criança, a amamentação colabora no fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. "O bebe e a mãe sentem que voltam a ser um só, como no útero. Então, a inauguração da Sala de Apoio à Amamentação é um dia histórico para a Sefas, para a Casa de Saúde, para as mulheres e para as crianças. É uma busca incessante para sermos melhores naquilo que fazemos", ponderou.



A primeira sala de apoio à amamentação dentro de um hospital em Santa Maria fica no segundo andar do Casa de Saúde, próximo à pediatria e à maternidade.