Rio Grande do Sul tem risco de temporais isolados nesta quarta-feira

O período da manhã começa com aberturas de sol e temperatura mais amena em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, (29). A temperatura sobe a tarde e a máxima passa de 30°C em muitas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia. Por outro lado, há risco de pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e à noite desta quarta-feira, (29), em diversas regiões. A instabilidade, em princípio, começa pelo Oeste e Noroeste e depois se espalha por grande parte das áreas. Pode chover forte a torrencial em pontos isolados com risco de queda de granizo e transtornos.Pela manhã a jornada será de sol e nuvens em Porto Alegre. Durante a tarde abafada as nuvens aumentam e as pancadas de chuva irão ocorrer com risco de temporais isolados. Pode chover forte. A quinta-feira (30) terá nuvens e pancadas de chuva com menor oscilação térmica. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 33°CMínima: 11°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 33ºCMínima: 19ºC