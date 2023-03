Vigília homenageia professora morta a facadas por aluno em escola de SP

Dezenas de estudantes se reuniram na manhã desta terça-feira (28) em uma vigília no portão da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, bairro da na zona oeste de São Paulo. Um ataque no local terminou com uma professora morta a facadas e quatro feridos na segunda-feira (27).



Os grupos levaram cartazes, flores e velas para prestar homenagem à professora de Ciências Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morta no atentado. Um dos cartazes tinha a foto da educadora e a mensagem: "Chega de violência!!!" Elisabeth era descrita como uma professora calma, dedicada à profissão e que adiava a aposentadoria.



Na manhã de segunda, o agressor só foi contido após a ação corajosa de duas professoras, que o imobilizaram e retiraram a faca das mãos dele. O encontro desta terça-feira foi marcado por choro e comoção. Além de estudantes, moradores do bairro e pessoas comovidas com a brutalidade do episódio também participaram da vigília na escola, a poucas quadras da Estação Vila Sônia do Metrô. Dezenas de estudantes se reuniram na manhã desta terça-feira (28) em uma vigília no portão da, na Vila Sônia, bairro da na zona oeste deO agressor, de 13 anos, era aluno da unidade.Os grupos levaram cartazes, flores e velas para prestar homenagem à professora de Ciências Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, morta no atentado. Um dos cartazes tinha a foto da educadora e a mensagem: "Chega de violência!!!" Elisabeth era descrita como uma professora calma, dedicada à profissão e que adiava a aposentadoria.Na manhã de segunda, o agressor só foi contido após a ação corajosa de duas professoras, que o imobilizaram e retiraram a faca das mãos dele. O encontro desta terça-feira foi marcado por choro e comoção. Além de estudantes, moradores do bairro e pessoas comovidas com a brutalidade do episódio também participaram da vigília na escola, a poucas quadras da Estação Vila Sônia do Metrô.

O delegado Marcos Vinicius Reis, que investiga o atentado, descartou que o agressor tenha tido ajuda durante os ataques. Ao mesmo tempo, ele reforçou que um possível apoio prévio ao estudante ainda é investigado. "Dentro da escola não teve (ajuda), ele agiu sozinho", afirmou o delegado em entrevista à imprensa nesta terça-feira (28).

Sobre o apoio prévio de outras pessoas, ele afirmou que é algo que demanda uma investigação por uma outra frente. "Não descartamos (a participação de outras pessoas), é um trabalho que demanda uma análise mais profunda", disse.

Há um mês, o jovem foi denunciado em boletim de ocorrência por publicar vídeos ameaçadores nas redes sociais. Ele havia sido transferido de uma unidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para essa na Vila Sônia, na capital. O estudante chegou a anunciar o ataque nas redes sociais. "A investigação eletrônica, assim chamada, demanda quebras de sigilo, a gente tem que pedir autorização do Poder Judiciário, não são medidas que ocorrem do dia para a noite."



O delegado passou cerca de duas horas na escola durante a manhã desta terça para participar da coleta de provas adicionais e, assim, avançar com as investigações do caso. "Faltaram algumas imagens que são importantes para a gente entender a dinâmica dos fatos", disse. "O caso está esclarecido, existem imagens, e hoje nós estamos complementando desde a chegada dele aqui na escola."



Essa reconstituição da cronologia, segundo ele, visa a entender por onde o aluno entrou na escola, em que momento colocou a máscara, onde tirou a faca da mochila, entre outros detalhes.



Na segunda-feira, a delegacia que investiga o caso ouviu 32 testemunhas sobre o ocorrido. Segundo alunos da escola ouvidos pelo Estadão, o autor dos ataques teria se envolvido em uma briga na semana passada. O colega com quem brigou, que seria o principal alvo dos ataques, não foi à aula nesta segunda, mas prestou depoimento à polícia. "Já ouvimos", disse Reis, sem dar mais detalhes sobre os conflitos que antecederam o atentado.