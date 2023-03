Rio Grande do Sul pode ter temporal a partir da tarde desta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta na manhã desta terça-feira (28) para a possibilidade de chuvas moderadas a forte entre a tarde e noite no Rio Grande do Sul. Áreas isoladas do Nordeste gaúcho podem ter temporal com trovoadas, possibilidade de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h.