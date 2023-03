O Hospital Moinhos de Vento será o serviço oficial de saúde do South Summit Brazil 2023, disponibilizando toda a sua estrutura médico hospitalar, com cinco ambulâncias e leitos de retaguarda, além de uma cabine de telemedicina para atendimento de todas as pessoas que estiverem presentes no evento.Como um dos patrocinadores oficiais do evento, o Hospital Moinhos de Vento também estará com stand no local. “Porto Alegre é referência em saúde no nosso país e a inovação está no cerne do hospital desde a sua fundação. Cuidar das pessoas é o nosso propósito e sabemos que novas possibilidades solucionam problemas existentes de maneira criativa e prática. O uso de novas tecnologias são ativos que garantem a qualidade no atendimento, pois estão diretamente ligados a melhoria dos processos e dos desfechos, isto é, seja por teleconsulta ou no atendimento presencial”, enfatiza Melina Moraes Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado. Outro destaque na participação do Moinhos de Vento é a cabine de telemedicina, que servirá como uma ponte entre os visitantes do South Summit e a rede médica do hospital. “Será mais um serviço de apoio para quem estiver no evento, permitindo uma interlocução direta com a equipe médica de plantão em caso de necessidade”, complementa Melina.