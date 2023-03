Previsão do tempo

RIO GRANDE DO SUL

Massa de ar seco afasta as nuvens e promove um padrão mais ameno de temperatura. No Leste e no Sul, o dia poderá começar com variação de nuvens. A temperatura mínima será mais típica de outono, com marcas que poderão oscilar ao redor de 10°C nos pontos mais altos da Serra. Em grande parte das regiões, a temperatura baixa de 15°C. Durante a tarde o sol predomina e a temperatura sobe gradativamente. Em muitas áreas, a temperatura oscila entre 26°C e 28°C. O vento predomina de sul/sudeste com fraca intensidade. À noite volta a refrescar.

PORTO ALEGRE

Massa de ar seco garante tempo ensolarado com certa amplitude térmica nesta segunda e terça-feira. A partir de quarta, as nuvens aparecem com chance de chuva passageira. O aquecimento retorna mais forte a partir de terça-feira, com previsão de calor durante as tardes desta semana.