Brique da Redenção fica lotado no dia em que Porto Alegre completa 251 anos

O domingo comemorativo aos 251 anos de Porto Alegre teve sol e temperatura amena, o que atraiu muitas pessoas às ruas neste 26 de março. Entre os locais que contaram com programação especial, a Redenção foi um dos mais lotados.

Foi também o último domingo da agenda de 45 anos do Brique.

No Parque Farroupilha a animação ficou por conta da pequena feira de adoção de animais e dos brinquedos infláveis e piscinas de bolinha oferecidos pela Guarda Municipal. Também foram realizadas oficinas de plantas medicinais e de práticas integrativas e complementares em saúde.

Além disso, a 19ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre, com largada e chegada no Largo Glênio Peres, reuniu mais de mil inscritos. Todos os participantes que concluíram o percurso receberam medalhas. Na Ilha da Pintada, ocorreu o lançamento da 243ª Feira do Peixe, com concurso de pesca infantil, feira de quitutes e artesanato local e desfile das candidatas à rainha do evento.

Nesta segunda-feira (27), às 17h, no Espaço Multiverso do Cais Embarcadero, serão conhecidos os cinco vencedores do Prêmio Inovação Porto Alegre. Entre os mais de 300 inscritos, vinte destaques do ano de 2022 foram selecionados por uma comissão julgadora. Também será entregue uma comenda a até três personalidades ou instituições de relevância na trajetória de inovação da Capital.