Apresentação de documentário encerra atividades do mês da mulher no Estado

Na próxima terça-feira (28), as secretarias de Sistemas Penal e Socioeducativo, da Cultura e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos apresentam o documentário Olha pra elas, no evento de encerramento das atividades alusivas ao Mês da Mulher. O documentário foi realizado por Tatiana Sager e Renato Dornelles e produzido por Panda Filmes e Falange Produções e será exibido a partir das 19h30, Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre.

A produção aborda a temática do aprisionamento feminino e apresenta ao público casos reais sobre a questão de gênero, a feminilização da pobreza, a situação de abandono no cárcere, a realidade de crianças que vivem com a mãe na prisão e, principalmente, a desestruturação dessas famílias.

O Brasil tem a terceira maior população prisional feminina do mundo, constituída principalmente por mulheres pobres, negras ou pardas e com baixa escolaridade. Dois terços são mães, 57% têm mais do que um filho e muitas são as únicas responsáveis pelo sustento da família.

O Rio Grande do Sul vem empreendendo importantes esforços na construção, na efetivação e no monitoramento de políticas públicas voltadas às garantias e à manutenção dos direitos das mulheres privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Atualmente, não há nenhuma criança em estabelecimento prisional gaúcho.

Após a exibição, será realizado um debate, com a participação dos realizadores, Tatiana Sager e Renato Dornelles, e da Profa. Dra. Christiane Russomano Freire (UCPel). A mediação será conduzida pela coordenadora da Cinemateca Paulo Amorim, Mônica Kanitz.

A entrada será mediante doação de materiais de higiene, destinados às apenadas. As senhas serão distribuídas a partir das 19h.