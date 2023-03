Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 18 a 24 de março

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 18 e 24 de março de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Outono no RS será marcado por poucos dias frios, aumento da chuva e afastamento do La NiñaChegada do outono não significa que o calor fica para trás no RS. Matéria: Redação JC. Foto: Luiza Prado/JC.2. Zaffari faz seleção para vagas de emprego em seu primeiro atacarejoDa vitrine ao mobiliário e provador, a operação segue valores sustentáveis e de inclusão. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Grupo chinês encaminha aquisição de parte das operações da LanguiruO grupo chinês ITG Tianjiao, que atua no ramo de alimentação, firmou nesta quarta-feira (22) um protocolo de intenção para aquisição do controle das operações de aves, suínos, bovinos e rações da Cooperativa Languiru. Matéria: Claudio Medaglia. Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Languiru e grupos chineses devem anunciar negócio para salvar cooperativaAcordo é a primeira etapa do processo de venda da operação de aves e suínos ao grupo asiático. Matéria: Claudio Medaglia. Foto: AFG/Divulgação/JC.5. Luis Fernando Verissimo será homenageado em evento em praça de Porto Alegre neste domingo, dia 19O escritor Luis Fernando Verissimo foi homenageado em uma edição especial do Vive Petrópolis neste domingo, 19 de março. Matéria: Redação JC. Foto: Tânia Meinerz/Divulgação/JC.