Governança debate regulamentação de feiras ecológicas em Porto Alegre

Em encontro realizado na noite desta quinta-feira (23), na Granja Lia, Zona Rural de Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov) oficializou proposta de regulamentação das feiras ecológicas da Capital. As informações são do site da Prefeitura.

O texto, que refere-se aos sete espaços públicos destinados a abrigar a comercialização de produtos orgânicos com certificação, foi apresentado pelo titular da pasta Cassio Trogildo. "O Executivo tem a atribuição de regulamentar os uso dos espaços, mas estamos realizando uma construção conjunta, contemplando essas discussões, que são muito importantes para aperfeiçoarmos a proposta", destacou o secretário.

O assunto, segundo o secretário, vem sendo debatido ao longo dos últimos meses. “Em outubro, recebemos a solicitação do Conselho de Feiras e trabalhamos em uma proposta a partir das suas colocações e de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura”, afirmou.

reunião realizada no Centro Agrícola Demonstrativo (CAD-Smgov) no dia 14 de março Todos os pontos do texto foram discutidos detalhadamente, observando-se cada sugestão ou questionamento de todos os 22 produtores presentes. Com isso, o documento passará por nova atualização. A proposta já havia sido revisada a partir de contribuições recebidas em. Entre as garantias legais, o texto apresentado contempla a continuidade dos feirantes que hoje têm o alvará vigente, a sucessão familiar e a autogestão das feiras.

O assunto está em pauta desde 2018, quando foi levado à Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Câmara Municipal. Em 2019, o tema foi discutido em uma comissão especial no Legislativo. Na ocasião, não houve apresentação de projeto de lei, por se tratar de uma matéria de prerrogativa do Executivo.