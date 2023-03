Um dia após anuncio de privatização, Carris publica edital com 89 vagas

As inscrições são gratuitas e começam nesta sexta-feira (24), prosseguindo até 1º de abril, na sede da Carris (rua Albion, 385). O atendimento aos candidatos será de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. No sábado, 25, e 1º de abril, entre 8h e 12h.As provas práticas terão início no dia 11 de abril e serão coordenadas pela equipe técnico-administrativa da Carris. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3289.2135/3289.2199 ou e-mail [email protected] O edital completo poderá ser conferido no site da empresa.