Hospital Moinhos de Vento firma parceria para qualificar atendimento da Casa do Menino Jesus de Praga

O Instituto Moinhos Social, do Hospital Moinhos de Vento, e a Casa do Menino Jesus de Praga, que promove acolhimento em saúde para pessoas com deficiência ou com lesões neurológicas, em atendimentos de longa permanência, firmaram uma parceria na última quinta-feira (16).

O objetivo da cooperação é qualificar o atendimento de saúde a crianças e adolescentes com lesões neurológicas e motoras de alta complexidade. Entre março e julho, serão realizadas oficinas presenciais com temas como formação de equipes de projetos de melhoria, psicologia da mudança, segurança do paciente e controle de infecções. As capacitações serão ministradas por voluntários do Instituto Moinhos Social. A primeira oficina ocorreu na quarta-feira da semana passada (15).

“Reconhecemos o trabalho maravilhoso que é feito há muitos anos pela Casa do Menino Jesus de Praga e estamos muito felizes em fazer parte dessa jornada. Esse é um primeiro passo para uma longa caminhada que faremos junto à instituição, aprendendo e compartilhando conhecimento”, detalhou o superintendente de Responsabilidade Social e Governos do Hospital Moinhos de Vento, Luis Eduardo Ramos Mariath.

A metodologia que será aplicada visa à segurança do paciente e trabalha em ciclos de aprendizado. Nos encontros, os voluntários compartilharão conhecimento técnico e metodológico e proporcionarão discussões das melhores práticas com a equipe. A partir das capacitações presenciais, profissionais da Casa do Menino poderão aplicar na prática o aprendizado adquirido nas oficinas.

“Contar com as capacitações e consultoria dos voluntários do Instituto Moinhos Social é um marco na história da nossa instituição, pois vai proporcionar ainda mais qualidade ao atendimento de média e alta complexidade que realizamos em saúde”, afirma Arno Duarte, Diretor Executivo da Casa do Menino Jesus de Praga.