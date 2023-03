Evento na Ilha da Pintada dá a largada para a 243ª Feira do Peixe de Porto Alegre

Tradicional evento do período de Páscoa em Porto Alegre, a 243ª Feira do Peixe será lançada neste domingo (26) na Ilha da Pintada. O evento faz parte da programação dos 251 anos da Capital. A solenidade de lançamento da feira ocorre às 12h na Colônia Z5 dos Pescadores, na Ilha da Pintada (av. Nossa Senhora da Boa Viagem, 1.916).

A programação terá início às 10h de domingo, com uma missa em homenagem aos pescadores. Haverá também concurso de pesca infantil, feira de quitutes e artesanato local e desfile das candidatas à rainha da Feira do Peixe, que serão premiadas durante o lançamento. A solenidade se encerra às 13h, dando início aos shows culturais com teatro, entre outros.

Em sua 243ª edição, a Feira do Peixe será realizada em três pontos da cidade: de 3 a 7 de abril no Largo Glênio Peres e de 5 a 7 de abril na Restinga e no Belém Novo, no Extremo-Sul da capital gaúcha. De acordo com Cassio Trogildo, secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, a tradição ganhou força acontecendo de forma descentralizada. “Realizaremos a 21ª Feira na Esplanada da Restinga e a 11ª de Belém novo, no Extremo-Sul, confirmando o protagonismo dos profissionais do pescado nesta tradicional festa da nossa cidade”, destacou.

Nessa terça-feira (21), os pescadores artesanais e expositores da participaram de uma capacitação na Colônia Z-5. Eles realizaram o Curso para o Desenvolvimento Econômico das Regiões Ilhas, Restinga e Extremo-Sul, com técnicas de manejo de alimentos. Os 150 integrantes receberam certificados e estão habilitados para participarem das Feiras do Peixe do Largo Glênio Peres, Esplanada da Restinga e Extremo-Sul.

A Feira do Peixe é organizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, por meio da Diretoria de Articulação Institucional, e tem como parceiros a Colônia Z5, a APPSUL e os Atacadistas de Pescados.