Duas linhas de lotação têm mudança no itinerário em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre modificou o itinerário de duas linhas de lotação que operam na região Sul da cidade. As linhas de lotação 02.1 - Menino Deus e 02.11 - Menino Deus-José do Patrocínio operam com o novo percurso a partir desta quarta-feira (22). As informações foram divulgadas pela Prefeitura Municipal na terça (21).



A linha 02.1, sentido Centro-bairro, seguirá em nova rota pela avenida Borges de Medeiros, até a av. Ipiranga, junto ao ao shopping Praia de Belas, onde fará conversão à esquerda para acessar a av. Getúlio Vargas em direção ao bairro.



No sentido bairro-Centro, ambas as linhas 02.1 e 02.11 seguirão novo trecho a partir da av. Getúlio Vargas, ao converter à direita na av. Érico Veríssimo, próximo ao ginásio Tesourinha, à esquerda na rua Alcides de Oliveira Gomes, rua Sebastião Leão, para acessar a rua General Lima e Silva em direção ao Centro.



Ao longo do percurso no Morro Santa Teresa, a linha 02.1 seguirá o mesmo trajeto da linha 02.11, através das ruas Corrêa Lima e Silveiro, em ambos os sentidos, com atendimento junto à praça Januário Pereira da Costa, defronte à RBS TV.