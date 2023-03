Sindicato exige que servidor do TRF4 cumpra pena por assédio sexual

Nesta quarta-feira (22), o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS) convocou para a tarde um ato em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O protesto foi realizado para exigir a punição de um servidor, denunciado por três mulheres, em cargos subordinados a ele, devido a assédio moral e sexual no local de trabalho. O nome do servidos não pode ser revelado, pois o processo segue em segredo de justiça.

A primeira manifestação formal de denúncia ocorreu em 7 de novembro de 2019. Por meio de inquérito administrativo, o processo seguiu, não como assédio, mas como denúncia de comportamento inadequado e foi pedido seu arquivamento. Em 2021, por recurso, o processo foi para o Conselho de Administração do TRF4, que determinou a condenação, com 10 dias de suspensão.

Contudo, o servidor conseguiu uma liminar para não cumprir a punição. As denunciantes recorreram, e em 2022, o Conselho de Administração do TRF4, ao julgar pedido de reconsideração, manteve a condenação. O sindicato defende que o tribunal deve obrigar o condenado a cumprir a pena.

“É um processo muito doloroso, elas tiveram que ir no Ministério Público e relatar toda a história e, na sindicância, o assediador atuou como advogado próprio. Então elas tiveram que relatar em frente ao acusado”, conta a secretária Cristina Viana, do Sintrajufe. “A gente sabe do dano psicológico que um processo desses gera.”

Segundo o sindicato, a demora do processo estimula a perpetuação de casos e inibe a denúncia de quem sofre assédio. Servidores também lamentam a perda de credibilidade do tribunal com o acontecimento de casos como este.

Na próxima semana, haverá o julgamento para definição da condenação, após o servidor ter recorrido para que não cumpra a pena. Se o Tribunal decidir que ele não cumprirá a pena, o sindicato afirma que irá reavaliar as possibilidades para continuar a cobrança.

Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça instituiu que as regiões criassem um grupo de enfrentamento ao assédio. Em Porto Alegre, a Comissão de Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual da 4ª Região (CPEA) foi criada e é presidida pela desembargadora Vivian Pantaleão Caminha. A reportagem do Jornal do Comércio procurou a CPEA, que informou que não irá se manifestar sobre o caso.