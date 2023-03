EPTC recolhe placas de carro perdidas no temporal para devolver a motoristas

Após a chuva forte que caiu nesta segunda-feira (20) em Porto Alegre, agentes de trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recolheram as placas de veículos perdidas nos pontos de acúmulo de água nas vias, para auxiliar a população a reencontrar as peças. As placas encontradas são guardadas na sede da empresa, onde estão à disposição dos seus proprietários. Os interessados podem consultar o Serviço de Atendimento ao Cidadão do fone 118 para saber se a sua placa foi encontrada e retirar na rua João Neves da Fontoura, nº 7, Azenha, das 9h às 16h.Para que os condutores possam regularizar a situação, a EPTC não vai registrar infrações por falta de placa dianteira em até três dias após constatados fortes alagamentos no município. Outras placas encontradas pelos cidadãos podem ser entregues para os agentes de fiscalização de trânsito ou na sede da empresa.Quem tiver a placa perdida deve fazer o registro da ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia Civil, ou na plataforma on-line. Com o boletim de ocorrência, o cidadão deve procurar um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do DetranRS para solicitar autorização para fabricação de uma nova placa.