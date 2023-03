Hospital Moinhos de Vento realiza ação de conscientização e prevenção do câncer de intestino

Com o objetivo de incentivar o diagnostico e o tratamento precoce do cancer colorretal, o Março Azul - Mês de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Intestino será tema de ação promovida pelo Hospital Moinhos de Vento, nesta segunda-feira (20), no 2º andar do Shopping Total. Alunos da Faculdade Moinhos e equipes do serviço de Oncologia, Coloproctologia, Endoscopia e Gastroenterologia do Hospital estarão no local, das 10h às 14h, orientando e esclarecendo dúvidas da população.Os alunos da Faculdade Moinhos farão a aferição de pressão arterial dos participantes, e as equipes de saúde darão orientações para a população sobre os fatores de risco, cuidados e prevenção para o desenvolvimento de doenças oncológicas colorretais. Segundo especialistas, este tipo de cancer, que atinge o intestino grosso e o reto, e um dos tumores malignos mais frequentes no mundo. Fora condições genéticas e hereditárias, sedentarismo, obesidade, carne vermelha em excesso, consumo regular de álcool e tabaco, e baixo consumo de fibras, frutas e vegetais, podem estimular o aparecimento da doença.