Pacto Alegre realiza encontro para debater projetos em prol da capital gaúcha

O Pacto Alegre, movimento criado em 2018 com o objetivo de transformar Porto Alegre em uma referência de ecossistema global de inovação, realizou nesta quinta-feira (16) um encontro para apresentar e debater 11 projetos que buscam transformar a cidade.

Totalizando 39 projetos desenvolvidos desde a sua criação, entre eles os conhecidos Instituto Caldeira, Marca de Poa e Rota Cervejeira, a instituição busca agora dar sequência em seus diversos novos projetos.

Tendo o objetivo de conectar os agentes da cidade, trazer inovação, fomentar o turismo e a educação, a instituição apresentou durante a manhã os seguintes projetos: Territórios Inovadores (busca ativar o empreendedorismo nas periferias da cidade, planejando a criação de um hub de inovação nestes locais); Cidade Educadora (que planeja a partir de eventos e ações levar educação para além das escolas).

Os projetos Destino Poa e Pintando Poa, por sua vez, buscam aumentar o turismo na cidade e a sensação de pertencimento nos porto-alegrenses.

O Pacto Alegre busca, a partir da parceria com a prefeitura e outras instituições, viabilizar a construção de um plano de marketing de Turismo de Porto Alegre. Para isso, planeja a criação de espaços de convivência, locais para fotos com área de wi-fi livre, pintura de espações públicos, entre outras ações.

Já o Startup City planeja tornar Porto Alegre uma cidade para startups e, com isso, alavancar o desenvolvimento da cidade e o reconhecimento do ecossistema com uma referência em novos negócios inovadores. Pensando em facilitar a vida dos cidadãos, os projetos Cidade Transparente, Poa Digital e Cidadão Único busca facilitar a o acesso aos dados da cidade, aos serviços disponibilizados pelo poder público e a criação de uma carteira digital única, que reunirá todos os dados dos cidadãos.

“O Pacto Alegre sempre teve o desafio de representar toda cidade e achar os consensos entre as instituições. Ele vem ajudando a fortalecer e desenvolver a Capital nos últimos quatro anos, nada mais justo que contar com as pessoas que mais conhecem a cidade para potencializar o movimento”, destaca o coordenador do Pacto Alegre Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.

Dando sequência na agenda, o Pacto Alegre volta a se reunir para apresentar e discutir projetos durante o South Summit, que deve ocorrer entre os dias 29 e 31 de março.