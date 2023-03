Entrega de vacinas contra mpox é adiada no RS

O primeiro lote de vacinas contra a mpox (a "varíola dos macacos") do Rio Grande do Sul teve sua entrega reagendada. A primeira previsão do Ministério da Saúde indicava que as doses seriam entregues nesta terça-feira (14). Entretanto, houve um adiamento para a quarta-feira (15). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o reagendamento da entrega se deu devido a questões de logística.

Serão 1.388 doses do imunizante para aplicação em duas etapas, com intervalos de 30 dias, nos grupos vulneráveis à pré e à pós-exposição ao vírus causador da doença, o Monkeypox. A data do início da vacinação será definida nos próximos dias.

Agora, a Rede Estadual de Núcleos de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) realizará o mapeamento das pessoas que devem receber o imunizante. Fernanda Maria da Rocha, que atua no Cevs, afirma que as vacinas ficam congeladas, e são válidas até até 2025. Dessa forma, não há risco de perda das doses.

Do total de vacinas, 1.360 serão usadas na primeira e na segunda dose de imunização de 680 homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais com idade igual ou superior a 18 anos e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses, que fazem parte do grupo pré-exposição.

Outras 28 doses serão usadas na vacinação de 14 pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco, que fazem parte do grupo pós-exposição.

Ainda não há definição para a chegada das vacinas destinadas a profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o Orthopoxvírus, causador da mpox, em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade.

No total, o Ministério da Saúde deve distribuir 46 mil doses através do Programa Nacional de Imunizações, obedecendo a liberação para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Informe Técnico do Ministério da Saúde considera que o atual cenário epidemiológico da mpox apresenta queda progressiva no número de casos em todo o mundo, incluindo no Brasil, e que a principal estratégia de contenção é a identificação de casos e rastreamento de contatos.