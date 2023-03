Reunião aberta na Unisinos debate projetos para Porto Alegre nesta quinta

A primeira reunião aberta de 2023 do Pacto Alegre ocorrerá nesta quinta-feira (16), o 8º andar da Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600). Serão apresentados no encontro 11 projetos em andamento e os participantes vão ajudar a definir os próximos passos de cada um. O evento ocorre das 9h às 12h, e a entrada é franca.

Entre os projetos a serem apresentados está o 'Rotas de POA', que pretende potencializar o turismo da Capital e já realizou ações como a criação de um roteiro em cervejarias artesanais. Outro destaque é o 'Territórios Inovadores' que cria Hubs de Inovação em áreas periféricas; o projeto piloto é no Morro da Cruz. O Pacto Alegre vem ajudando a fortalecer e desenvolver a Capital nos últimos quatro anos e nada mais justo que contar com as pessoas que mais conhecem a cidade para potencializar o movimento: quem vive aqui”, destaca o coordenador do Pacto Alegre Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.